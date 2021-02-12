Ramil’ и Елена Темникова расстаются «Из-за тебя»

Песня «Как на фантиках Love Is» – по-настоящему летняя композиция, в которой Елена Темникова снова спела о главном чувстве. В предыдущем треке певица сравнивала себя с Барби, ищущей своего Кена, а на этот раз вспомнила о легендарной жвачке «Love Is…», на фантиках которой написаны шуточные определения любви.

