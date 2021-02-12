Ramil’ и Елена Темникова расстаются «Из-за тебя»

Как отметили представители лейбла артистов Sony Music, это третья их попытка спеть вместе. «Вальс» и «Сияй» - два трека, которые записать в тандеме помешали разные обстоятельства.
«Я помню, как год назад мы с Леной планировали работать над совместной песней «Вальс», а потом говорили о том, чтобы вместе спеть «Сияй», но так вышло, что у Лены были загруженные дни съёмками. Собственно, так мы с ней и познакомились, — вспоминает Ramil’. — В итоге я выпустил эту песню сольно. Недавно написал новую сольную песню и уже снял сниппет, но, когда ехал в машине, мне в голову пришла идея пригласить Лену на этот трек. Я ее здесь прям услышал. В итоге у нас получилась душевная песня-диалог».
«Услышала Ramil’ несколько лет назад с его первым треком и сразу написала ему, что он умничка, — признается Темникова. — Вообще, я часто не могу себя удержать, чтобы не похвалить автора от души. Видимо, такая судьба была и в этот раз. Мы переписывались и поддерживали связь все это время, историю с «Сияй» вы уже знаете (кстати, «Вальс» еще был). И тут в очередной раз, в ночи, прилетает сообщение с песней от Рамиля. Меня она зацепила с первых секунд. Честно, что бы ни спел Рамиль - мне это залетит, потому что я обожаю его голос. И когда я увидела комментарии от слушателей о том, что наши тембры супер сочетаются, мне было очень приятно. Мне хотелось украсить эту песню, потому что Рамиль и сам крутой. На самом деле, там грустный текст (но очень красивый!), так что я хочу всем пожелать не расставаться с любимыми. Быть чуткими, теплыми, нежными. Берегите любовь. И она будет сиять».
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