Елена Темникова выпустила лесбийский альбом

В альбом вошло 10 треков с лесбийскими текстами («две Евы без Адама», «я за би»), посвященными ощущениям от условного Парижа. Это пятый студийный альбом певицы.

«Глаз не отрываю от твоих передвижений

Ничего кроме максимальных ощущений

Ты не появилась, ты ворвалась без стука

Хочешь буду нежной, ну а хочешь буду сукой»

«В новом альбоме нет ни одной строчки, которая была бы здесь просто так, каждое слово что-то значит. Я прожила в музыке все события вместе с моим другом. Альбом получился очень живым и наполненным энергией. Потому что это тру стори. Как и в жизни, в конце альбома - многоточие, нет финала, последнее слово в отношениях еще не сказано… Мы продолжим раскрывать эту историю дальше, до самого конца 2021 года. Stay tuned!»

Имя своего «друга» Темникова раскрывать не стала.



Елена Темникова

Как обычно, певица выпустила к выходу альбома целую линейку мерча - футболки, зажигалки, эко-бутылки, а также промо-пак, включающий сниппеты на каждый трек и логотип в кривых.

«Слушайте на всех площадках, поделите ваше настроение с друзьями. Оно того стоит. Мы гордимся своей работой. Надеюсь, что вам залетит в самое-самое», - говорит Темникова.