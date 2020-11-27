Елена Темникова спела про любовь в тревожном «2020» году

В отличие от Little Big, которые фактически прокляли этот 2020 год, Темникова видит во всех бедах года повод прислушаться к своему сердцу и обратить внимание на любовь.

Ретровейв с пульсирующими синтезаторами навевает тревожные ассоциации, однако голос самой певицы расслаблен и благостен. На припевах к нему добавляется хор из бэков.

«Настолько эмоционального погружения в песню на моей практике не было никогда. Мы в нее вложили все сердце, буквально переболели, прожили каждой клеточкой. В ней все переживания за ‘20-ый год. По продакшену и вокалу работали с моим другом Сашей Хуком, и, когда закончили, прямо как камень с души упал у обоих. Все, что носили в себе - сказали в этом треке, и стало легче. Саш, спасибо. Пишу и понимаю, что текстом не передать моей благодарности. Но ты знаешь».



Елена Темникова

Автор песни: Анатолий Гурман, он же написал песню «Барби». Певица уже пообещала, что выпустит в декабре еще одну песню его авторства.

«Мастеринг: Крис Герингер - один из самых известных мировых специалистов, создатель мастеров множества мировых хитов. Например, таким артистам, как Selena Gomez, Dua Lipa, Black Pink, BTS, Lana Del Ray и многим другим», - рассказала Темникова.