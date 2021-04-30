Елена Темникова празднует день мяса новой песней

Режиссер клипа Алексей Бондарь, он наложил на отдельно снятую и ничего не делающую в кадре Темникову множество ретро-эффектов, вроде качества видеокассеты VHS и размытия, и склеил с чередой отдельно снятых пар. Пары предсказуемо целуются, обнимаются, разворачивают жвачку, которой посвящена песня, жуют ее и лопают на лице.

