Елена Темникова празднует день мяса новой песней

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Певица Елена Темникова выпустила песню «В м9се» из будущего альбома «Pari5» (слушать песню).

Трек под причудливый бит обыгрывает диско 80-х и описывает ощущения уставших «в мясо» подростков на танцполе.

«Всех с днем мяса! Первый анлок нового альбома размазывает битом уже везде», - уверена Темникова.

Елена Темникова
Елена Темникова

Про свой будущий альбом, первым синглом из которого стал трек «В м9се», певица рассказывает так:

«14 мая состоится релиз моего нового альбома #temnikova5paris. Он основан на реальных событиях, сюжет прям сериала из Netflix… Но об этом позже… Впервые мы выпустим винил, который вы просили у меня все эти годы начиная с #T1 в очень лимитированном тираже. И он нереальный. Прозрачная двусторонняя пластинка, 180 грамм, все по-взрослому. Мастерим ее в Англии, печатаем в Италии. Внутри будет много интересных вещей».

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