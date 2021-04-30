Елена Темникова празднует день мяса новой песней

Трек под причудливый бит обыгрывает диско 80-х и описывает ощущения уставших «в мясо» подростков на танцполе.
«Всех с днем мяса! Первый анлок нового альбома размазывает битом уже везде», - уверена Темникова.
Про свой будущий альбом, первым синглом из которого стал трек «В м9се», певица рассказывает так:
«14 мая состоится релиз моего нового альбома #temnikova5paris. Он основан на реальных событиях, сюжет прям сериала из Netflix… Но об этом позже… Впервые мы выпустим винил, который вы просили у меня все эти годы начиная с #T1 в очень лимитированном тираже. И он нереальный. Прозрачная двусторонняя пластинка, 180 грамм, все по-взрослому. Мастерим ее в Англии, печатаем в Италии. Внутри будет много интересных вещей».
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