Фадеев выбрал новую солистку группы Serebro

Продюсер женского коллектива сообщил поклонникам, кто из трех финалисток составит команию Ольге Серябкиной и Кате Кищук.

«Таким будет состав Serebro 2018. И сегодня мы закрываем кастинг в Serebro. Новой солисткой группы стала Татьяна Моргунова. Поздравляю тебя, девочка! Добро пожаловать в семью (...) И у меня есть еще важная информация. До конца 2017 года в составе группы остается Полина. И она продолжит радовать на всех концертах», - сообщил продюсер.



Serebro

«Мы выбрали новую девочку, которая присоединится к нам с 2018 года. Полина до конца этого года будет с нами в группе. Мы дали возможность поклонникам с ней попрощаться. Таня за это время начнет подготовку, изучит репертуар группы. Ей всего лишь 19 лет, Оля с Катей к ней прекрасно отнеслись. Таня прошла несколько испытаний, вся команда за ней следила. Пока она еще очень юная, прежде всего, девушка занимается поисками себя. Когда Таня узнала результаты, сразу позвонила родителям, те, конечно, обрадовались за дочь, - сообщила «Стархиту» Ольга Рогова пиар-директор MALFA.