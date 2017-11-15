Филипп Киркоров награжден орденом Почета

В числе награжденных орденом Почета был и, как его объявили, артист-вокалист Филипп Киркоров, пишут Вести.



Филипп Киркоров

Получая орден под музыку из песни "Ты, ты, ты", Киркоров поздравил Путина с прошедшим юбилеем. Певец отметил: то, что сделал президент для России, "не поддается пониманию", но и он "в свой скромный юбилей" постарался не отставать и "сделать что-то для людей и эстрады", а награда для него – важный знак, что Путин "иногда слушает музыку для настроения".

В своем выступлении Киркоров также вспомнил о 60 тысячах зрителей, которые пришли на его юбилейные концерты, поблагодарил Путина за поддержку "безумной идеи" – совместных выступлений с "Цирком дю Солей" и за внимание президента России к его отцу.