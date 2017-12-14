Григорий Лепс - «ТыЧегоТакойСерьезный»

United Music Group, 16.11.2017.

Жанр: рок, постшансон, рэп-рок, поп-баллада.

Иногда кажется, что Лепс выпускает альбомы по инерции. Ну кому нынче нужны альбомы, в конце концов? Но у Лепса тут четкая позиция: настоящий музыкант должен выпускать альбомы, это квинтэссенция текущего периода жизни. И тут стоит только поставить жирный плюс к карме.

Альбом «ТыЧегоТакойСерьезный» получился как лоскутное одеяло. Есть фиты с очевидной предсказуемостью (Тимати и бывшие-настоящие подопечные его ПЦ Артем Лоик и Ромади) и совсем неожиданным Максимом Фадеевым. Есть традиционные хард-роковые номера. Есть вдруг посвящение Элтону Джону, написанное самим Лепсом и до степени смешения похожее на баллады Элтона, - с привычным «не предавай музыку в себе» и грубоватым «ты просто жжешь» в припеве (уверен, эта фраза — идея Лепса, а не автора текста Арсенева). Пара каверов — на шнуровский «Терминатор» и Alice Cooper, хотя последний так и не вошел из-за сложностей лицензирования. Цельности альбома как высказывания не получилось в этот раз, хотя обычно Лепс весьма строг по этой части.

Весь альбом утыкан цитатами к месту и не очень. Вряд ли Лепс хотел сделать тест на образованность, скорее решил, что так моднее. Абсолютный рекордсмен, конечно, заглавная песня с Тимати — тут конченая псевдопатриотическая трэш-подборка от «Ты чо такой серьезный» до «медведя не буди», обрамленная риффами от приснопамятного «Парка Горького». Китч, как назвал это сам Лепс. Штука в том, что именно ирония-то и не считывается! Хотя в истинном отношении Лепса к путинскому возрождению совкового ура-патриотизма сомневаться как-то не приходится. Та же штука в «Мафия не умирает» (единственная песня Егора Солодовникова на альбоме) — ирония не считывается, даже в контексте «невыездного мафиози» Лепса.

Лепс прекрасен там, где он играет на своем поле. Вот стадионная баллада «Аминь» - духоподъемный форсаж на вокале в припеве и вытянутые гласные на концах фраз в куплетах, студийные двух- и даже трехголосия с самим собой, клавишные секвенции и размашистые двухдольные барабаны. Эталонный трек. Та же история с уже популярными «Что ж ты натворила» и «Самолеты, поезды или машины». Стоит Лепсу начать изображать из себя рэпера в «Без тебя» - становится не столько неудобно за Лепса, сколько отчаянно жаль за растраченный попусту могучий вокальный ресурс. Гораздо интереснее опыты с актуальной поп-музыкой («Разбитая любовь») или поп-балладой («Снега»). Не уверен, что даже датский саунд-продюсер Серин Андерсон, работавший с Хьюзом и теперь с Лепсом, сколько-нибудь смог повлиять на итоговое звучание монстра нашего шоубиза.

Григорий Лепс в превосходной вокальной форме. С возрастом ему стало сложнее уходить в верхний регистр из разных тональностей, он уже точно знает, какие ноты возьмет. И все песни притянуты к этим четко очерченным оазисам вокального комфорта. Что вполне нормально. Вокальной манере а-ля Ковердейл остались привержены из топовых артистов лишь Лепс и Кипелов, и альбом доказывает, что Лепс куда изобретательнее, объемнее своего визави.

Стоит напомнить, что каждая из песен Лепса обычно существует в трех копиях: альбомной, радийной и концертной. Зачастую они вообще не пересекаются. Интересно будет услышать многие из треков альбома в живом концертном звуке — возможно, они заиграют совершенно по-другому. И фьючиринги с рэперами могут звучать поживее. В любом случае, альбом зафиксировал нынешний этап Лепса: гибкий мощный вокал, рэп-заигрыши, попытка троллить ура-патриотизм, двухдольные барабаны и респект таланту Элтона Джона. Таланту от таланта.

Оценка: 8 из 10

Гуру КЕН