Louna вернула «Весну»

Съемки видео проходили во время концерта по заявкам в московском клубе ГлавClub Green Concert 4 ноября 2017 года.

Специальными гостями вечера стала группа «Порнофильмы» в составе Володи Котлярова, Саши Русакова и Славы Селезнева. Музыканты на один вечер вырвались из своего уральского тура, чтобы вместе с Louna исполнить песню «Весна» с альбома «Дивный новый мир», в оригинале записанную именно в дуэте с Володей.

За весь съемочный процесс и видео-продакшн отвечала команда AllStar TV – давние друзья и партнеры группы, которые специализируются на производстве видео.

Виталий «Вит» Демиденко (Louna): «Это было моей идеей пригласить для концертных съемок нашей совместной с Володей альбомной песни «Весна» еще и гитаристов группы «Порнофильмы». Во-первых, мне хотелось максимального угара не только в зале, но и на сцене (и пятеро безумно носящихся по ней гитаристов и двое вокалистов устроили хаос похлеще Slipknot!). А во-вторых, на концерте и на записанной на нем live-версии песни показалось интересным сделать уникальный гитарный саунд, и это тоже удалось – гитары Саши и Славы прекрасно дополнили общую звуковую картину, создав мощнейшую стену звука, что слышно на аудиодорожке клипа. Многим может показаться, что в инструментальном вале местами тонет голос Володи, и без того надломленный длительным туром. Но причина этого по большей части в том, что он, смертельно рубясь во время этого выступления, в припевах давал полную волю своим эмоциям, оставив основную вокальную линию Лу. Все оставленные нами неизменными исходные звуковые дорожки в совокупности с динамичной сменой кадров безумия в зале и на сцене, снятых и смонтированных ребятами из AllStar TV, и придают нашему видеоклипу подлинный живой драйв, передают атмосферу наших концертов.»

Владимир Котляров («Порнофильмы»): «Мне и раньше приходилось выступать в качестве приглашенного артиста на концертах наших друзей. Всякий раз это волнительно: чужую песню исполнять для меня всегда труднее (хотя я и принимал участие в ее записи). В этот раз мне было гораздо легче, потому что вместе со мной на сцену поднялись ребята из группы «Порнофильмы». Для всех нас это первый подобный опыт - исполнение песни в 4 гитары. Ощущения просто разрывающие душу!»