Louna узнала кто есть кто в группе с помощью «Колыбельной»

Идею видео придумала сама Лусине Геворкян.

«Мы недавно устраивали коллективный просмотр материала, который был записан нашей съемочной группой (монтажерами, режиссером, в том числе), и была неоднозначная реакция. Сразу стало понятно, кто есть кто: у кого есть дети, у кого пока нет, а кто еще пока сам – практически ребенок. Но лично мне этот клип близок, потому, что я увидела практически ту самую картинку, которая была у меня в голове, когда я придумывала суть клипа, его некий сценарий», - рассказала НСН артистка.