Louna выпустила клип о домашнем насилии

Автор сценария и постановка: Иван Карасев. В клипе показаны сложные семейные отношения, при которых мужчина прибегает к насилию при конфликтах с женой, в результате она сбегает из дома и едет куда глаза глядят.

Все средства со стриминга видеоклипа «Дом-на-крови» будут направлены в центр «Насилию.нет», помогающий жертвам домашнего насилия (российские власти считают его иностранным агентом).



Louna

«Друзья, представляем вам новый видеоклип на акустическую версию песни «Дом-на-крови» с альбома «Обратная сторона». Мы надеемся, что с помощью этого видео и при информационной поддержке центра «Насилию.нет» сможем привлечь внимание не только наших слушателей, но и зрителей, не знакомых с нашим творчеством, к факту увеличения роста эпизодов домашнего насилия в нашей стране, тем самым, как минимум, внеся свою лепту в осознание наличия этой острой проблемы внутри нашего общества», - говорят музыканты.

Главные роли исполнили Александра Черкасова-Служитель и Михаил Тройник. Оригинальная версия композиции входит в альбом «Начало нового круга», а акустическая – в альбом «Обратная сторона».