Louna выпустила вторую часть «Обратной стороны»

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Группа Louna выпустила в свет новый акустический альбом «Обратная сторона. Часть 2» (слушать альбом).

В новый релиз включены 14 песен с предыдущих альбомов коллектива в unplugged-версиях, в том числе песни из прошлогоднего альбома «Рубикон».

«Наша концертная акустическая программа включает в себя более 20 треков, но для релиза первой акустической пластинки «Обратная сторона» мы с большим трудом отобрали только половину из них. Остальные песни в акустике, исполняемые нами на концертах, не имели профессиональной студийной записи, поэтому мы решили уделить им заслуженное внимание и также запечатлеть отдельным полноценным альбомом», - рассказали музыканты Louna.

Louna
Louna

Деньги на выпуск этой пластинки музыканты собрали с помощью краудфандинговой платформы Planeta.ru. В рамках крауд-кампании Louna получила более 2,2 миллионов рублей.

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