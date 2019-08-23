Louna сделала мультфильм по мотивам Пелевина

«S.N.U.F.F.» – это 4 минуты симбиоза современной рок-музыки и современного изобразительного искусства.
На протяжении 4 месяцев Петр Psymuline кропотливо работал над визуализацией идеи для видео, предложенной бас-гитаристом группы Виталием Демиденко, создав и собрав вручную из уникальных авторских рисунков 4000 кадров художественного анимационного фильма. В основу текста песни легли 4 литературных произведения Виктора Пелевина, также вписанных в художественную канву видеоклипа.
Музыканты группы предлагают слушателям нырнуть поглубже и разглядеть ценные артефакты. Исследовать отражение нашей сюрреалистичной абсурдной действительности и разгадать вшитые шифры.
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