Louna сделала мультфильм по мотивам Пелевина

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Группа Louna представила результат своей творческой коллаборации с московским художником Петром Psymuline — видеоклип на композицию «S.N.U.F.F.» (смотреть видео).

«S.N.U.F.F.» – это 4 минуты симбиоза современной рок-музыки и современного изобразительного искусства.

На протяжении 4 месяцев Петр Psymuline кропотливо работал над визуализацией идеи для видео, предложенной бас-гитаристом группы Виталием Демиденко, создав и собрав вручную из уникальных авторских рисунков 4000 кадров художественного анимационного фильма. В основу текста песни легли 4 литературных произведения Виктора Пелевина, также вписанных в художественную канву видеоклипа.

Louna
Louna

Музыканты группы предлагают слушателям нырнуть поглубже и разглядеть ценные артефакты. Исследовать отражение нашей сюрреалистичной абсурдной действительности и разгадать вшитые шифры.

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