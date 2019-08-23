Louna сделала мультфильм по мотивам Пелевина

- Альбом «Полюса» примечателен тем, что впервые за нашу историю в нем нет ни одной социально-политической песни, — рассказывает Лусинэ Геворкян. – А также тем, что я расширила собственные привычные рамки музыканта, отвечающего за создание вокальных партий и клавишных аранжировок, впервые в жизни попробовав себя в качестве композитора – музыкальная тема песни «Колыбельная» полностью придумана мной. Да и не только я.