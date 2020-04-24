Louna спела о надежде «Из этих стен»

Вместе с песней вышел и клип, смонтированный из домашних записей и концертных съемок.
«У этой песни непростая и уникальная судьба. Музыка и текст на нее были созданы летом 2018 года одновременно с песнями «S.N.U.F.F.» и «Тоннель», и вслед за ними она должна была увидеть свет в виде отдельного сингла летом 2019 года. Но сначала тур в поддержку альбома «Полюса», а затем перемены в составе группы и последовавший юбилейный тур отложили ее выход на неопределенный срок. В процессе создания материала для нового альбома этой зимой мы вспомнили про забытую песню и забронировали ее запись в нескольких профессиональных московских студиях на начало апреля 2020 года. Однако глобальная эпидемия коронавируса внезапно перечеркнула все наши планы, отменив их, как и почти два десятка концертов нашего юбилейного тура. Студии закрылись, все отправились по своим домам, но мы решили не сидеть сложа руки и попробовать записать свои партии для этой песни самостоятельно в домашних условиях.
Когда мы передавали свои домашние видеосъемки записи этой композиции для монтажа клипа, то не объясняли, о чем текст «Из этих стен». Очевидно, что в свете последних событий в мире слова и образы нашей песни приобретают для людей новый смысл, нежели тот, который был заложен в ее текст 2 года назад. В ярких, переполненных эмоциями концертных и фестивальных кадрах, обнажающих воспоминания и чувства, которые они вставили в видео в противовес тесным и душным планам из бетонных коробок, прослеживается та самая идея песни, которая едина для любых ее трактовок. Это надежда. Надежда, которая всегда умирает последней».
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