Louna спела о надежде «Из этих стен»

Вместе с песней вышел и клип, смонтированный из домашних записей и концертных съемок.

Когда мы передавали свои домашние видеосъемки записи этой композиции для монтажа клипа, то не объясняли, о чем текст «Из этих стен». Очевидно, что в свете последних событий в мире слова и образы нашей песни приобретают для людей новый смысл, нежели тот, который был заложен в ее текст 2 года назад. В ярких, переполненных эмоциями концертных и фестивальных кадрах, обнажающих воспоминания и чувства, которые они вставили в видео в противовес тесным и душным планам из бетонных коробок, прослеживается та самая идея песни, которая едина для любых ее трактовок. Это надежда. Надежда, которая всегда умирает последней».