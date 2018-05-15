Louna выпустила клип «Полюса»

Песня для съемок клипа была выбрана на основе голосования акционеров Planeta.ru, которые поддержали краудфандинговый проект группы, посвященный записи альбома.

За реализацию видеоряда взялись Никита Бакусов и Юрий Подобед, создатели Mean Lens Studio, давно и активно занимающиеся видеопродакшном. Ребята известны своим сотрудничеством с такими группами, как 7Раса, SCANG, Мои Ракеты Вверх, КопенGagen и певицей Ёлка.

Виталий «Вит» Демиденко (Louna): Клип сделан в нестандартном и новом для нас анимационно-графическом стиле, и, безусловно, станет изюминкой в нашей видеографии. Желание сотрудничества с этими ребятами у меня возникла давно, после знакомства с Никитой на одном из концертов около двух лет назад. Он прислал мне их с Юрой работы, которые я посмотрел и был приятно поражен. На фоне привычных всем стандартных сюжетных кинозарисовок под музыку их стилистика оформления и подачи видеоряда показалась максимально необычной, интересной и стильной. Для прошлого альбома к тому моменту уже были распланированы и определены команды создателей под те или иные клипы, поэтому было решено дать ребятам возможность сделать первый клип на сингл с нового альбома. Так получилось, что заглавная песня альбома «Полюса» со своим глобальным философским контекстом и динамичной музыкальной составляющей очень органично подошла на роль объекта нашего творческого визуального эксперимента, который, по нашему мнению, удался на все 100%.

Никита Бакусов (Mean Lens Studio): Для нас с Юрой создание музыкального клипа, как и любого другого визуального произведения, в первую очередь связана с нахождением гармонии между формой и содержанием. Картинка, какой бы сложной она не была, должна породниться с музыкой. Работа с группой Louna стала для нас своеобразным вызовом. Титульный трек с альбома «Полюса» идеально подошел для раскрытия волнующих нас тем, ибо смог уместить в себя большое количество метафор о современном обществе и отношении людей друг к другу. Будучи структурно сложным и насыщенным, мы старались сделать каждую часть клипа запоминающейся и по-своему уникальной. Учитывая огромный труд всей команды, принимавшей участие в создании, мы смело можем сказать, что такого клипа вы еще не видели!

Масштабный тур в поддержку альбома «Полюса» начнется уже этой осенью. В Москве концертная презентация состоится 17 ноября в клубе Adrenaline Stadium, в Санкт-Петербурге – 7 декабря в клубе А2 Green Concert. Музыканты обещают представить самое мощное и масштабное шоу в своей истории, уделяя особое внимание световым эффектам и качеству звука.