Louna объявила «Начало нового круга»

«Пока 2020 год пытается убить всех нас различными изощренными способами, а в тех, кто выживет, планирует оставить воспоминания о себе, как о годе, который всем хотелось побыстрей перелистнуть и забыть, мы в Louna старались сделать его хоть немного лучше, позитивней и более запоминающимся как для себя, так и для наших слушателей - если не концертами, то новыми песнями. Это наш новый, шестой по счету, полноформатный альбом «Начало нового круга», который, по нашему мнению, является вершиной творческой синергии и профессионального опыта музыкантов Louna за всю ее историю и, одновременно, началом нового этапа в нашей жизни - выходом на качественно новую ступень в развитии группы. Наша первая попытка противостояния всемирному упадку духа людей, внезапно попавших в беспрецедентную глобальную ловушку пандемии, в виде сингла «Из этих стен» получила настолько мощный и горячий отклик от слушателей, что это придало нам сильный импульс движения к записи полноценного альбома в изменившихся условиях новой реальности», - говорят об альбоме музыканты.

Новый альбом был записан в домашних условиях, за исключением барабанных партий. Сведение и мастеринг выполнены звукорежиссерами Андреем Кравченко и Романом Уразовым. По краудфандингу на запись альбома музыканты собрали 2 047 400 руб от слушателей.



Louna

Ранее вышли видеоклип на открывающую альбом песню «Станем стеной» и клип на самую лирическую песню альбома «Сигнал в пустоте».

«Очень хочется надеяться, что после этой премьеры, мир уже не будет прежним, а станет хоть немного ярче и лучше. Как и этот год, который был нам дан не зря. С началом нового круга, земляне!»

Музыканты Louna уже пообещали в соцсетях, что выпустят видеоклипы и на другие песни из альбома «Начало нового круга».