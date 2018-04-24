Louna выпустила «Полюса» без политических песен

- Альбом «Полюса» примечателен тем, что впервые за нашу историю в нем нет ни одной социально-политической песни, — рассказывает Лусинэ Геворкян. – А также тем, что я расширила собственные привычные рамки музыканта, отвечающего за создание вокальных партий и клавишных аранжировок, впервые в жизни попробовав себя в качестве композитора – музыкальная тема песни «Колыбельная» полностью придумана мной. Да и не только я. При создании этого альбома вся группа переживала настоящий творческий подъем и вдохновение, поэтому и песни получились такими стремительными, свежими и дерзкими.

Мы хотели перевернуть страницу и открыть новые для себя грани и в музыке, и в лирике – и мы сделали это! Конечно же не могу не поблагодарить и двух талантливых ребят: Ивана Килара за потрясающую электронику и качественное сведение вокальных дорожек, а также нашего любимого и уже бессменного звукорежиссера записи Алексея Кузнецова за отличный, фирменный звук наших песен. У нас отличная творческая команда, с которой мы готовы покорять новые вершины и дальше.

На конец весны запланирована премьера видеоклипа на одну из песен с пластинки. Трек был выбран на основе голосования акционеров Planeta.ru, которое проходило во время закрытого прослушивания альбома в «Продюсерском центре Игоря Сандлера». Съемки уже завершены, сейчас клип находится на финальной стадии пост-продакшна.

Масштабный тур в поддержку альбома «Полюса» начнется уже этой осенью. В Москве концертная презентация состоится 17 ноября в клубе Adrenaline Stadium.