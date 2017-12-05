Валерия выпустила альбом «К солнцу»

"Создание песен-зачастую процесс не только радостный, но и мучительный, можно переделывать один и тот же трек по сто раз, и только тогда, когда получается погрузиться целиком в эмоции,вызываемые произведением, не желая больше выискивать недостатки, можно сказать себе "стоп, пора выпускать детище на волю". В альбоме много разных по настроению песен. Наверняка, у каждого из вас появятся свои предпочтения, и мне будет очень приятно узнать о них", - прокомментировала певица выход нового альбома.