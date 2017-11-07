Юристы Стаса Михайлова отзовут устаревшую жалобу в ЕСПЧ

Об этом сообщила пресс-секретарь артиста Жанна Гарбер.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о жалобе Михайлова в ЕСПЧ. Претензии артиста якобы касались нарушения права на сценический образ, использованный создателями фильма "Дублер" 2013 года, где некого Михаила Стасова сыграл Александр Ревва. Позднее музыкант опроверг обращение в инстанцию.

"В ближайшее время юристы разберутся, по какой причине возникла данная ситуация, и оперативно решат вопрос с отзывом жалобы. Судиться по поводу упомянутого в СМИ конфликта артист не намерен ни на территории России, ни в каком-либо другом суде", - сказала Гарбер.

Она уточнила, что "на данный момент конфликт полностью исчерпан, и у его сторон нет никаких претензий друг к другу". "По этой причине информация о жалобе, поданной в 2014 году для защиты репутации артиста, но без его непосредственного участия, утратила всякую актуальность", - пояснила представитель певца.



Стас Михайлов

"Содержание сегодняшних публикаций в ряде СМИ ("подал иск против России") рассматривается нами исключительно как провокация, а некоторые формулировки в них явно направлены на разжигание негативного отношения к личности исполнителя", - отметила Гарбер.

ТАСС