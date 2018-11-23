Баста выпустил детскую книгу

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Папа двух дочек рэпер Баста (Василий Вакуленко) написал сказку для детей «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх».

История белой мышки Бэллы началась со сказки на ночь. По вечерам Баста рассказывал своим дочкам — Маше и Василисе — о невероятных путешествиях Бэллы и героях, которые встречались на ее пути. Приключений у Бэллы было настолько много, а сказка так понравилась девочкам, что однажды Баста решил выпустить книгу, которую родители могли бы читать вместе со своими детьми.

Приключения летучей мышки Бэллы

Сказка поможет донести до детей главные ценности: о важности дружбы, о том, что даже хорошие люди могут ошибаться, что не существует добра и зла в чистом виде, а поступать нужно честно и ответственно. Чтобы передать эту информацию ребенку легко, а не в форме нравоучений, автор придумал страну Бастляндию и ярких, харизматичных героев.

Книга вышла в издательстве «Эксмо».