Баста выпустил детскую книгу

История белой мышки Бэллы началась со сказки на ночь. По вечерам Баста рассказывал своим дочкам — Маше и Василисе — о невероятных путешествиях Бэллы и героях, которые встречались на ее пути. Приключений у Бэллы было настолько много, а сказка так понравилась девочкам, что однажды Баста решил выпустить книгу, которую родители могли бы читать вместе со своими детьми.





Сказка поможет донести до детей главные ценности: о важности дружбы, о том, что даже хорошие люди могут ошибаться, что не существует добра и зла в чистом виде, а поступать нужно честно и ответственно. Чтобы передать эту информацию ребенку легко, а не в форме нравоучений, автор придумал страну Бастляндию и ярких, харизматичных героев.

Книга вышла в издательстве «Эксмо».