«ДДТ» - «Галя ходи»

Navigator Records, 09.06.2018. Жанр: русский рок.

Альбом писался два года, при этом заглавная песня настолько стара, что не все фанаты «ДДТ» ее и вспомнят — она написана в 80-х, и выходила в концертной акустике Юрия Шевчука и Александра Башлачева «Кочегарка» (1995, запись 1985). Это 21-й студийный альбом «ДДТ», если считать невышедший дебютный «ДДТ-1 (Инопланетянин)» (1981).

Альбом настолько эклектичен, насколько Шевчук давно уже себе не позволял. Будучи целиком в парадигме русского рока, музыканты позволяют себе пройтись по пенатам рэпа, кабаре, маршей и т. п. Стоит честно признать, что никаких музыкальных открытий музыканты найти не смогли, и постоянно возвращаются к привычному размашисто-стадионному саунду «ДДТ». Новых прекрасных мелодий у Шевчука тоже не родилось, так что акцент сделан скорее на тексты.

Тут раздолье. Шевчук размышляет о судьбах и преображении русского рока (чаще иронично, иногда с позитивом), преображении его собственных друзей, «которых я любил» (печальном), размышляет о том, «кто там за нами», - словом, стандартный набор размышлений, которых ждешь от 61-летнего ветерана русского рока или даже от любого 61-летнего пенсионера России. Ответов от таких размышлений не ждешь, и их нет. Возможно, это самый предсказуемый и при этом честный альбом Шевчука за последние годы. Сказать нечего. Что впереди, непонятно. Остается иронизировать.

Меня такая честность вовсе не радует. Зияющая пустота с примесью циничностью вообще вызовет симпатию разве что у поклонников Бегбедера.

Если в предыдущих альбом Шевчук все призывал революцию (с чего бы?), и даже в этом альбоме такая попытка есть (!), то теперь мы видим человека, полностью выпавшего из контекста. И гасящего эту пустоту разве что сардонической иронией и безмерным своим обаянием. И призывающего абстрактную «любовь» в качестве ключика ко всем проблемам. Жидко.

Чтобы такой артист ощутил жизнь, ему нужны катаклизмы, революции. Тогда он вмиг воспылает, как трибун, нальется жизнью, аки половой орган, найдет нужные и очень важные для каждого слова. Пока этого нет — Шевчук как атомная бомба. Она есть, но применить ее некуда и нельзя. Он задыхается в обывательском шоппинге. И не находит правильных слов для парня из Урюпинска, живущего на 15 тысяч зарплаты и регулярно голосующего за Путина, потому «других же нет». Шевчук не понимает его, а тот не понимает Шевчука. Но проблема на стороне Шевчука, он же репродуктор. А еще это «Юра музыкант», а с музыкой-то все совсем тухло.

«ДДТ» выдохся, но явно не хочет себе в этом признаваться. Иногда лучше молчать, чем говорить.

Оценка: 5 из 10.

Гуру КЕН