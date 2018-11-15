Дэя выпустила «Берега»

«Берега» - лирическое высказывание о том, что любовь бывает разная – у кого-то она страстная, но мучительная, в которой нет и не может быть счастливого конца.

«У нас с авторами песни – композитором Александром Добронравовым и поэтом Юрием Мирошниковым - получилась искренняя и очень правдивая песня, – рассказывает Дэя. – Кто из нас не мечтает встретить свою вторую половину, «родственную душу»? И как это часто бывает, находим любимого человека, но жизнь превращается не в рай, а в вечное противостояние. И вместе быть невозможно, и расстаться нет сил… Как лёд и пламя, как два берега у одной реки».

Сейчас певица работает над новым новогодним треком, релиз которого состоится в начале декабря.

Песня «Берега» доступна на всех цифровых площадках: iTunes, Google Play и Яндекс.Музыка.