Григорий Лепс спел для «Годунова»

Премьера фильма состоится уже 5 ноября. Главные роли исполнили Сергей Маковецкий, Сергей Безруков, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков и другие популярные актеры.

«Я очень ценю возможность исполнять песни, которые написаны так тонко и глубоко, как эта песня Игоря Матвиенко, потому что люблю хорошую музыку, а песня «Недосказанная» – это хорошая музыка, - рассказывает Лепс. - Верю, она органически войдет в фильм «Годунов», в который вложен огромный труд великолепных артистов. Это цвет нашего кинематографа и театрального искусства, я преклоняюсь перед их работой – они сделали грандиозный фильм, посвященный судьбе нашей страны. Очень трудной, трагической странице ее истории – когда государство российское оказалось на волосок от гибели. Я видел фильм еще не совсем готовым к показу, и впечатление очень сильное.

Для меня это всегда важно и интересно – спеть для фильма о России, о стране, где я родился, вырос и живу, и которую люблю и за которую болею душой. Спеть, рассказать, как удалось им отвести от беды, как пережили наши предки «радости побед и время смут» – об этом и фильм, и песня. Да я думаю, что «Недосказанную» и «Годунова» увидят и услышат люди всех возрастов – потому что надо понимать, чувствовать и знать, чем жила страна 500 лет назад. Нельзя терять нить с прошлым! Нет у человека будущего, если он не знает своего прошлого – вот и весь сказ».