Группа IOWA и Первый канал попались на плагиате?

В Новогоднюю ночь группа IOWA на Первом канале танцевала в электричке в компании ярких молодых людей. Это музыкальное видео оказалось как две капли похоже на клип другого исполнителя из Беларуси, а роль главной танцовщицы и там, и там вообще исполнила одна и та же малиноволосая девушка, говорится в пресс-релизе Студии СОЮЗ.

В бизнесе крупные компании часто обращаются за свежими идеями к молодым стартапам – конечно, выкупая права на полное или частичное использование разработок. Исключением, как уже давно известно, является российский шоу-бизнес, в котором безвозмездное «заимствование» музыки и сценариев давно стало привычным делом. На этот раз, судя по всему, на плагиате попалась группа IOWA и сценаристы Первого канала, чей продукт является копией клипа «Вселенная» певца Сергея Ульянова, выступающего под псевдонимом Ulyanoow.

Оригинальное музыкальное видео было выпущего в феврале 2016. К слову, текст песни «Вселенная» написала хитмэйкер Елена Кипер (автор треков t.A.T.u, Лолиты Милявской и других топовых исполнителей) в соавторстве с самим исполнителем Сергеем Ульяновым. Песня вошла в альбом певца «Исповедь последнего романтика на Земле», а необычное видео собрало тысячи просмотров на ютуб-канале ELLO.

Экстремальный клип, видимо, оценили и авторы «Новогодней ночи» на первом канале. Во всяком случае, сходство очевидно. Ожидаем развития событий.