Группе «Руки Вверх!» оказалось мало одного «Олимпийского»

Самое масштабное событие за всю историю коллектива под названием «Руки Вверх! Лучшее за 20 лет!» было запланировано на 21 апреля 2018 года. Однако желающих попасть туда оказалось слишком много – к этому моменту продано уже 25 тысяч билетов. Поэтому группа решила провести еще один концерт на следующий день, чтобы радушно встретить там всех своих поклонников.



Руки вверх

«Невероятно, но я готов объявить старт продаж на второй концерт «Руки Вверх!» в «Олимпийском» 22 апреля, – говорит лидер коллектива Сергей Жуков. – Когда я был маленьким, я не мог подумать, что когда-то буду выступать в «Олимпийском». А уж того, что настанет тот день, когда я соберу два «Олимпийских», я и представить не мог. Но мечты сбываются. 21 и 22 апреля мои реализуются на полную в «Олимпийском». Мы постараемся вложить в эти концерты всю душу. Вы точно запомните это надолго».

Большой спрос на концерты «Руки Вверх!» можно было спрогнозировать заранее. В первый день продаж у касс выстроилась большая очередь – люди приехали из разных городов и занимали место с ночи, чтобы первыми купить билет. Аншлаговые концерты тура «Руки Вверх!» по стране тоже свидетельствуют о громадной популярности коллектива. По словам Сергея Жукова, армия слушателей «Руки Вверх!» – это очень мощно. Он приглашает всех, кто не успел купить билеты на 21 апреля, прийти в «Олимпийский» 22-го.

Собрать полный «Олимпийский» в России могут считанные артисты, а сделать это два раза подряд – практически никто. Двухдневное шоу «Руки Вверх! Лучшее за 20 лет!» посмотрят более 50 тысяч человек. Зрителей ожидает насыщенная программа. Группа «Руки Вверх!» исполнит на концертах все свои главные хиты девяностых и нулевых, а также новые песни – не менее популярные хиты последнего года «Когда мы были молодыми», «Плачешь в темноте» и «Забери ключи», уже набравшие более 50 миллионов просмотров на YouTube.

Грандиозное двухдневное шоу в Олимпийском — это начало нового этапа в жизни группы «Руки Вверх!» В 2018 году Сергей Жуков запланировал грандиозный концертный тур по 100 городам России.