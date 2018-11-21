Канделаки снимет комедию со Стасом Михайловым

Об этом сообщила сама Канделаки. Директор Стаса Михайлова Табриз Шахиди подтвердил участие артиста в проекте.



Стас Михайлов

Съемки фильма, где Михайлов сыграет самого себя, начнутся летом. Снимать картину Канделаки планирует вместе с владельцем студии Goose Goose Films Давидом Кочаровым. «Это будет комедия о празднике 8 Марта и неразрывно связанном с ним Стасе Михайлове», — рассказала РБК Канделаки, уточнив, что выход фильма в прокат запланирован на весну 2020 года.

Подробности сценария, производственный бюджет и состав съемочной группы продюсер не раскрыла.

Канделаки также уточнила, что станет соинвестором ленты.

Бюджет на съемки комедии начинается в среднем от 40 млн руб., но зависит от ряда факторов, в данном случае от гонорара Михайлова, отмечает гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Директор певца отказался раскрыть его гонорар за участие в съемках этого фильма.