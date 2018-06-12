Киркоров удостоен звания Народного артиста Молдавии

"Почетное звание "Народный артист" Филиппу Киркорову присуждено в знак высокого признания его особых заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление культурных связей между нашими странами. Пожелал ему успехов в творческой деятельности, подчеркнув, что он всегда желанный гость в нашей стране", - сказал ТАСС президент Молдавии после церемонии награждения. Он напомнил, что Киркоров начинал свою творческую деятельность в середине 80-х годов именно в Молдавии.



Филипп Киркоров

"Помимо этого, он выступил в роли автора музыки для песни, с которой молдавская группа DoReDoS достойно представила нашу страну на международном конкурсе Eвровидения в Лиссабоне, поддерживал и продвигал молдавских исполнителей, которые вошли в первую десятку среди 43 стран-участниц конкурса", - сказал Додон.

Киркоров гостит в Молдавии по приглашению президента, вместе они посетят его родное село Садова, где примут участие в Фестивале клубники и меда.