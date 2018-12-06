Киркорова наградили за «Цвет настроения - синий»

Филипп Киркоров стал победителем в номинации «Хит года» с песней «Цвет настроения - синий», которая набрала большую популярность в интернете.

«Это кинотеатр моего детства, я здесь пересмотрел всю классику, здесь я посмотрел фильм «Женщина, которая поет», - отметил певец. - Думал ли я, сидя в ложе кинотеатра, что буду получать премию, безумно приятно».



Филипп Киркоров

Киркоров добавил, что на эстраде сложнее пережить вторую молодость, чем в кино, но ему это удалось. "Я пошел в интернет, потому что песню на радио не брали, но мне нельзя говорить "нет", - сказал певец.

Впервые за семь лет церемония проходит под новым брендом - ее проводит первый российский глянцевый журнал о кино «Кинорепортер», который создали на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter. Всего у премии восемь номинаций: актер и актриса года, открытие года, мастер-класс года, телеперсона года, хит и прорыв года, а также проект года.