Константину Меладзе запретили въезд в Евросоюз

По информации Мукачевского пограничного пункта Константин Меладзе на автомобиле пересек КПП «Лужники» в сторону на выезд из Украины 6 августа, около 18:40.

На венгерской стороне пограничники обнаружили небольшие потертости в паспорте Меладзе, что является нарушением.



Константин Меладзе

Позднее стало известно, что Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с паспортом. Венгерские пограничники забрали у композитора загранпаспорт по подозрению в подделке штампов, передает «24 канал».