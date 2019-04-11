Константин Меладзе: Я бы не хотел, чтобы мои песни были слишком узнаваемыми!

Константин Меладзе рассказал о своей текущей жизни между Киевом и Москвой в эфире телеканала «Дождь».

Я живу и работаю большей частью в Киеве, там у меня студия и весь продакшн. И дети мои живут в Киеве. Потом я привожу продукт в Москву, и запускаю это в мир. Так было и в 90-е годы, так и сегодня, ничего не поменялось. Мама, папа, брат живут в Москве, и очень давно живут. Я продюсер, нахожусь в тени. И у меня нет никаких проблем с работой в Киеве. Я пишу песни на русском языке, и меня изначально интересовал весь Советский Союз, а затем все постсоветские страны. Я примерно поровну провожу время в Киеве и Москве. Я живу биполярной жизнью. У меня так замешано было с детства, еще когда я жил в Батуми. Разделить все постсоветское пространство на молекулы мне психологически тяжело, да и невозможно. Я чувствую себя и гражданином Украины и гражданином России, воюющих друг с другом стран. «Я повсюду иностранец, забери меня, мама, домой». Вот именно так. Может быть, именно поэтому мне удается работать и с украинскими, и с российскими артистами.



Константин Меладзе

Меладзе рассказал, что не поддерживает позицию тех украинских политиков, которые осуждают артистов за гастроли в России.

Я уверен, что скоро это все пройдет. Главное, собираешь ты зал или не собираешь. Я работаю с людьми разных национальностей, с разными паспортами и гражданством. У Валерия Меладзе огромная аудитория на Украине, почему же ему не приезжать? Вот что главное - любовь публики.

Про скандал вокруг Maruv он уверен, что причины скандала не политические

Я знаком с этой певицей, она при мне принимала участие в отборах на Евровидение, но мы не взяли ее, она еще была слабенькая. Она совершенно аполитична. Почему она не поехала на Евровидение, я не знаю, но уверен, что точно не из-за политики. Наверняка там более приземленные причины. Год назад от Украины поехал аполитичный Melovin, и спокойно поехал же.

Константин Меладзе рассказал об особенностях своего творческого процесса.

Я бы хотел, чтобы меня запомнили по тем песням, которые я писал для души. Я не думал о коммерческом успехе. «Притяженья больше нет», «Иностранец» и многие другие - они дороги мне. В целом я не написал на продажу ни одной песни. Я всегда начинаю с персонажа, - что вижу на улице или что думаю про артиста и его характер, темперамент. Сначала всегда человек, которого я бы хотел увидеть звездой. И пишу под него, чтобы эта песня была органичной для него. Конечно, я вырос на грузинской музыке, которую я впитал с детства. Это английская музыка, которую я впитывал в юношестве. Это украинская народная музыка, которую я очень много слушал, и писал мюзиклы на эти мелодии. Самому судить мне сложно. Я не слушаю радио, и если там крутят мою песню, то сразу переключаю. И если лет через 10 я слышу песню, то уже могу оценивать, хорошая или плохая она. Иногда даже удивляюсь, что я написал такую песню. Если композитор слишком узнаваем, это признак скорее творческого скудоумия. Я бы не хотел, чтобы мои песни были слишком узнаваемыми. По себе я понимаю, что талант конечен, что я в чем-то иссякаю. Я хочу больше проводить время с семьей, общаться с близкими. Это началось лет 4-5 назад. Последние годы я стал писать меньше песен. Раньше я включал радио, и невозможно было слушать - постоянно мои песни, это раздражало меня. И особенно моих коллег. 5 млн 687 тысяч раз проиграли мои песни за 2018 год, по подсчетам ТопХита. То есть моих песен больше всех по-прежнему, но в основном это мои старые песни. Может быть, это возрастное, но мне кажется, что сегодня хорошей музыки не очень много. Барьеры упали, но количество не переросло в качество. Хорошей, умной, эмоциональной, талантливой музыки становится меньше.

Константин Меладзе рассказал о «перезапуске» Полине Гагариной.

У меня были попытки перезапустить проекты, но ничего не получалось. К моменту работы с Гагариной я уже набил руку, набрал опыта. И все получилось достаточно быстро, потому что и сама Полина была готова к этому. Но ведь я долго не работаю с артистами вообще. Когда я чувствую, что дал уже артисту все, что мог, стал ему обузой или просто мне самому становится скучно, - я начинаю заниматься другими делами. Что касается секретов, то я уверен, что надо не столько заниматься музыкой, сколько человеком. Отталкиваться от голоса, внешности, одежды, - и писать от ее лица песни. Гагарина - вокальная дива. Дальше нужно было придумать такие песни с ее вокалом, чтобы радиостанции ставили ее песни в эфир. Потому что раньше не ставили. И в 3-минутном жанре подчеркнуть все ее вокальные качества, снять клип.

Продюсер и композитор Константин Меладзе подчеркнул, что хорошо расставался со всеми участницами «ВИА Гры», и рад успехам Светланы Лободы.

У меня прекрасные отношения со всеми участницами нашего музыкального клуба «ВИА Гра». Со Светой Лободой отношения тоже были хорошие, хотя и менялись во времени. Нет такого термина «помочь в продюсировании». Либо ты продюсируешь, либо нет. Мы проработали с ней месяца 4-5, и расстались потому, что в ней было очень много энергии, она не командный игрок. У нас тогда был большой тур по Азии, ее так распирало от этого всего! Она могла уйти, исчезнуть, изучать незнакомый ей мир. Отчасти это было опасно для других участниц группы, потому что это могло растормошить их не в ту сторону. Мы расстались хорошо, без конфликтов. Я очень уважаю и Лободу, и ее продюсера Натэллу Крапивину. Эпатаж и гиперсексуальность - то, что можно было позаимствовать у «ВИА Гры» для сольной карьеры. И я очень рад, что у нее все получается. Я всегда рад за своих выпускников, у меня ни зависти, ни обид. Никакой мзды за уход ни с кого не беру.

Среди рэп-артистов Меладзе выделил для себя Оксимирона и Басту, и признался, что нередко слушает их песни и даже черпает у них словарный запас и образы.