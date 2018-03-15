Леонид Агутин записал саундтрек к фильму «Жили-были»

В фильме «Жили-были» снялись Федор Добронравов, Ирина Розанова и Роман Мадянова. Картина выходит в российский прокат 15 марта 2018 года. Клип на песню Агутина «Я тебя не вижу» смонтирован из кадров фильма.

Местом действия в картине «Жили-были» стала старинная деревня в русской глубинке. Из жителей в деревне остались только двое одиноких мужчин – Гришка и Лёха – и внезапно овдовевшая женщина Татьяна. Один из друзей решает, что пора завязывать с одиночеством, и собирается предложить вдове руку и сердце. Но его приятель в корне с этим не согласен и тоже претендует на вакантное место. Лучшие друзья объявляют друг другу войну. Любовный треугольник разыгрывают актёры Фёдор Добронравов, Роман Мадянов и Ирина Розанова.