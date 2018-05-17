Мама Леонида Агутина написала биографию сына

«Автор книги - мама Леонида - Людмила Леонидовна Агутина. Ее воспоминания и правдивые истории, рассказанные сыном, легли в основу повествования. Рукопись создавалась постепенно, на протяжении 23 лет, год за годом раскрывая перед читателями жизнь артиста - с самого детства до сегодняшних дней. Книга читается очень легко и увлекательно во многом благодаря тому, что Людмила Леонидовна проработала учителем 45 лет и привыкла излагать любой материал в простой и доступной форме, ну и, конечно, благодаря литературному таланту автора», - говорится в описании книги.



Леонид Агутин

«Моя мамочка написала книгу! Биографию сына. Точнее, это просто книга про сына с рождения до сегодняшних дней. Написано прекрасным языком. Читается легко и занимательно. Даже мне самому было интересно почитать, хоть, конечно, и неловко немного. Книга уже вышла. Так и знайте», - написал Леонид Агутин, представляя книгу.