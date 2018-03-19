Один из музыкантов «Пикника» выписан из больницы после ДТП

«Как говорится, первый пошел.

Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много. Надеюсь на понимание и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах.

Сразу скажу, что у папы таз не сломан. Все настроены оптимистично!» - написал музыкант в соцсети.



Стас Шклярский

Стас Шклярский сообщил, что резентация альбома группы Инкогнито состоится, как и было заявлено (предзаказ альбома планируется на следующей неделе).