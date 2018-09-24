Отец Леонида Агутина принял участие в шоу «Голос 60+»

«Вчера на Первом канале показали, как мой папа преподнёс мне сюрприз и вышел петь в Голосе 60+. Теперь он участник моей команды. 83 года, между прочим! Самый старший участник всех “Голосов» в мире!) Отец, я горжусь тобой! Ты крутой мужик и очень добрый одновременно. Люблю», - написал Леонид Агутин в соцсетях.

Выпуск программы вышел в эфир 21 сентября 2018 года.

Николай Агутин - певец, поэт-песенник, композитор. Учился вместе с Иосифом Кобзоном в Гнесинском институте.

Работал солистом в Москонцерте. В 1971 году Игорь Гранов пригласил его в ансамбль «Голубые гитары». Пел в ВИА «Голубые гитары», был лауреатом конкурса «Братиславская лира».

Работал администратором в ВИА: «Весёлые ребята», «Поющие сердца», работал с Николаем Эрденко и его коллективом «Джанг», в группах Стаса Намина и «Песняры».