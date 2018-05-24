Оззи Осборн продолжит выступать после прощального тура

Крестный отец хэви-метала и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн даст два концерта в России — 1 июня в московском "Олимпийском" и 3 июня в петербургском "Ледовом дворце" в рамках прощального мирового тура, которым он отметит более чем пятьдесят лет музыкальной карьеры, как сольной, так и в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath. Тур Осборна, который продлится вплоть до 2020 года, ознаменует окончание мирового гастролирования легендарного артиста. Осборна будут сопровождать Зак Уайлд (гитара), Роб "Бласко" Николсон (бас), Томми Клафетос (ударные) и Адам Уэйкман (клавиши).



Оззи Осборн

"Хочу подчеркнуть, я не ухожу на пенсию. Я решил притормозить и проводить больше времени со своей семьёй. Я по-прежнему буду работать над своей музыкой и играть концерты время от времени, но продолжительных мировых турне не будет", — сказал РИА Новости Осборн.

Он отметил, что по-прежнему нервничает перед каждым шоу, и ему всегда волнительно выступать перед своими фанатами.

По словам Осборна, при составлении сет-листа перед концертом он выбирает и новые, и старые песни, чтобы ни фанаты, ни он сам не заскучали, хотя и не может оставить без внимания такие песни, как Crazy train и Paranoid.

Музыкант добавил, что он большой фанат истории, поэтому увидеть все самые яркие и известные достопримечательности в России — большая честь для него.