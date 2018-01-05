«Персимфанс» как выражение свободы и революционности

«Персимфанс» (Первый симфонический ансамбль), оркестр без дирижера, был организован в Москве в 1922 году и стал одним из самых замечательных явлений культурной жизни Советской России. Коллектив давал до семидесяти концертов за сезон. Не выступив ни разу за пределами Москвы, Персимфанс обрел всемирную славу как один из лучших симфонических коллективов того времени. По его подобию были организованы оркестры без дирижера не только в СССР, но и за границей — в США и Германии. Спустя некоторое время наступили десятилетия вынужденного перерыва в деятельности Персимфанса.

Его возрождение началось в 2008 году по инициативе Петра Айду, пианиста и композитора, педагога на факультете исторического и современного исполнительства Московской консерватории. Интересы его широки - от музыки барокко до современной. Заинтересовал его и Персимфанс. В одном из интервью Айду говорил о славной истории оркестра без дирижера и о том, что его нарочно исключили из истории советской музыки, как многие культурные и научные явления в сталинскую эпоху. «Я тогда находился в поиске новой формы музицирования и нашел, что нам его надо продолжать», - вспоминает Айду. «Персимфанс должен существовать как Большой театр, консерватория. Это наше московское, он находился на территории Московской консерватории, а его базой был Большой зал».

Демонстрацией достижений Персимфанса последних лет стал его совместный проект с дюссельдорфским Тонхалле. Объединенный симфонический ансамбль двух городов-побратимов — Москвы и Дюссельдорфа дал три концерта. 7 и 8 октября московские музыканты объединились с артистами симфонического оркестра Дюссельдорфа, а 14 декабря третий концерт прошел в Зале им. П. Чайковского. В Москве к нашим музыкантам присоединились дюссельдорфцы. Единственный столичный концерт организовало агентство Apriori Arts в партнерстве с агентством Helikon Artists и дирекцией Tonhalle Dusseldorf при активной поддержке Гёте-Института в Москве, МИДа Германии и Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

В программу концерта были включены редко исполняемые произведения, написанные в 20-е годы ХХ в. в послереволюционных Германии и СССР, а также классическая музыка: произведения Бетховена и Моцарта. Начали с Моцарта. Камерный состав Персимфанса исполнил Увертюру к опере «Волшебная флейта». В это время на сценическом экране мелькали кадры из жизни советских людей, которые никак не сочетались с музыкой Моцарта. Зачем они были нужны? Но можно было на них не смотреть, а только слушать прекрасную музыку австрийского гения. Играл оркестр замечательно. Затем прозвучали Квартет № 1 Александра Мосолова и весьма любопытная симфоническая рапсодия «Октябрь» Иосифа Шиллингера, умело наполненная мотивами революционных песен.

Второе отделение тоже началось с классики. Прозвучала увертюра Бетховена «Эгмонт». Именно «Эгмонт» стал главным центром концерта. Яркая драматическая напряженность и идеальное звуковедение сразу захватили слушателей, разразившихся громом аплодисментов. За Увертюрой последовала музыка Эдмунда Майзеля к фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». Вот здесь более чем уместны были кадры фильма. Фильм органично сливался с музыкой, и смотрелось, и слушалось отлично. Потом были две мелодекламации Юлия Мейтуса «Удары коммунара» и «На смерть Ильича». Завершился вечер его же симфонической сюитой «На Днепрострое» - жизнерадостной, насыщенной энтузиазмом картиной трудовых будней советских тружеников.

Концертная программа «Нечеловеческая музыка» возрождающегося Персимфанса показалась неоднозначной. Создалось впечатление, что пока в его существовании заинтересованы только музыканты, а совсем не слушатели. Слишком давно это было. Сегодня и в России, и мире царствует дирижерский оркестр. Публика ходит на дирижеров. На прошедший концерт собрался далеко не полный Зал им. Чайковского, а после перерыва ряды его значительно поредели, хотя ряд номеров, как я уже писала, принимался восторженно. В программке вечера есть несколько строк о том, что «под эгидой Персимфанса проводятся культурологические исследования, организуются выставки и театральные постановки. Персимфанс сегодня – универсальный комбинат искусств». Прекрасно, но это только в музыкантских кулуарах. Что же касается широких масс, которые в двадцатые годы прошлого века наслаждались концертами Персимфанса, то сегодня они далеки от его искусства, и вряд ли оно им нужно. А вот студентам музыкальных заведений это интересно и очевидно необходимо. Там пожелаем же им успехов в этом направлении. Может быть и нам что-то любопытное перепадет.

Елизавета ДЮКИНА

Фото Ира Полярная / Apriori Arts Agency