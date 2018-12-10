Певица Дэя представила новогодний сингл

«Мои слушатели уже хорошо знакомы с лирическими композициями – «Берега» и «Не улетай!». – говорит Дэя. – Но мне захотелось попробовать себя и в другом стиле. Артисту, а тем более певице, всегда интересно меняться, представлять поклонникам разные стороны своего творчества. И вот мне представилась такая замечательная возможность благодаря моему постоянному автору Юрию Мирошникову: мы записали новогоднюю песню, которая, я думаю, придётся по душе слушателям. Если поставите мою композицию «С Новым Годом!» и вам станет радостнее и светлее в этот праздник, значит, мы всё сделали правильно!».
Песня «С Новым Годом!» доступна на всех цифровых площадках: iTunes, Google Play и Яндекс.Музыка.
Комментарии
Потрясающая песня!!!! Песня
Потрясающая песня!!!! Песня новогднего настроения!!!! Супер!!!