Певица Дэя представила новогодний сингл

«Берега» - лирическое высказывание о том, что любовь бывает разная – у кого-то она страстная, но мучительная, в которой нет и не может быть счастливого конца. «У нас с авторами песни – композитором Александром Добронравовым и поэтом Юрием Мирошниковым - получилась искренняя и очень правдивая...