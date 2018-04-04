Попавшие в ДТП музыканты «Пикника» пока не могут работать

"Музыканты лечатся дома, у них период домашнего лечения. Как только врачи разрешат, мы сразу начнем работу", — рассказал РИА Новости директор группы Владимир Сафронов.

Сафронов не стал прогнозировать, когда "Пикник" сможет возобновить концертную деятельность. Он добавил, что, по оценкам медиков, улучшение состояния музыкантов, которые получили в ДТП травмы одинаковой степени тяжести, "должно начаться на этой неделе".



Пикник

Ранее сообщалось, что "Пикник" из-за ДТП перенес на 12 июня концерт, который должен был состояться 25 марта в Светлогорске Калининградской области. На 13-15 мая намечены выступления в Петрозаводске и Мурманске.

ДТП, в котором пострадали артисты, произошло во Владимирской области 16 марта. Авария с участием трех автомобилей произошла в 12.10 мск на 50-м километре автодороги "Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума". По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом" и Volkswagen, в котором ехали музыканты. Пострадали семь человек, все они были госпитализированы в Гусь-Хрустальную городскую больницу.

Как стало известно 20 марта, пострадавших перевезли в Санкт-Петербург и разместили в клиниках. Состояние здоровья артистов не вызывает опасений. Восстановление, по прогнозам врачей, займет около месяца, после чего группа возобновит гастрольную деятельность.