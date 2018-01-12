Продюсер IOWA: Группу обвинили в плагиате ради пиара молодого певца

По их мнению, идея для новогоднего выступления IOWA с песней «Плохо танцевать» была взята из клипа Ulyanoow «Вселенная».





Основанием для обвинения послужило то, что в обоих роликах песни исполняются под аккомпанемент танцев в электричке. Причем главный танцор – рыжеволосая девушка – в обоих роликах одна и та же. Клип Ulyanoow вышел в феврале 2016 и на этот момент набрал всего 50 тысяч просмотров. Ролик IOWA – в новогоднюю ночь 2018.

«В бизнесе крупные компании часто обращаются за свежими идеями к молодым стартапам – конечно, выкупая права на полное или частичное использование разработок. Исключением, как уже давно известно, является российский шоу-бизнес, в котором безвозмездное «заимствование» музыки и сценариев давно стало привычным делом. На этот раз, судя по всему, на плагиате попалась группа IOWA и сценаристы «Первого канала», чей продукт является копией клипа «Вселенная» певца Сергея Ульянова, выступающего под псевдонимом Ulyanoow», – говорится в заявлении, которое распространяется от «Студии Союз», выпускающего лейбла певца.

«Девушку-танцора зовут Соня Цветкова и она впервые снялась в клипе IOWA «Бьёт бит» в 2015 году. Это видео посмотрели более 80 миллионов раз, – говорится в ответном заявлении продюсера группы IOWA Олега Баранова. – Кроме того я уверен, что ни господин Ульянов, ни режиссёр, сделавший ему клип, не придумали этот жанр - снимать музыкальное видео в вагонах метро и электричек. Простой поиск даст вам сотни, если не тысячи, ссылок на похожие клипы, которые сделаны до рождения артиста, чьё имя так часто здесь упоминается. Так о чём эта душераздирающая «новость»? Ну, наверное, о том, что у его лейбла нет идей, как продвигать молодого певца, кроме как привязывая его имя к «Первому каналу» и группе IOWA. Пожелаем им удачи».

Europa Plus