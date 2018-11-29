Serebro покидают все солистки

«Нынешний состав - ОЛЯ КАТЯ ТАНЯ прекращает своё существование в феврале 2019 года... Я делаю акцент на слове СОСТАВ, потому что SEREBRO не заканчивается. Хочу сказать сразу - мы не расстаёмся насовсем. Мы перестаём быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки. Про меня вы знаете - первые концерты MOLLY объявлены, альбом пишется, а я готовлюсь. Про девочек могу сказать то же самое - мы все трое продолжаем делать музыку. Только теперь по отдельности», - написала Ольга Серябкина в Instagram. - « Группа выходит на новый уровень - с новыми девчонками, франшизой, новой музыкой...»

С 28 ноября уже объявлен кастинг на тех новых солисток в SEREBRO.