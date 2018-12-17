Сергей Жуков и Стас Михайлов записали дуэт

«Это та самая песня, которую просто нельзя держать в себе, ведь так важно прочувствовать, осознать и принять чёткую истину — детство, увы, не вернуть. У каждого своя история, и именно об этих уникальных историях наша новая песня, - говорит Сергей Жуков. - Многие из вас очень трепетно следят за нашей семьей, и в комментариях вы часто замечаете даже самые едва заметные изменения: как Мирошка пытается побороть злосчастные английские «c» и «k», как быстро растут Ника и Энджел, это очень приятно, ведь на примере наших со Стасом семей и историй мы хотели показать ту самую безусловную и бесконечную любовь к нашим деткам.»