Сергея Жукова, Тарзана и Галустяна заперли в клетке

«В каждой женщине есть то, о чем лучше не знать никому», - говорится в описании клипа.

На экране разворачивается настоящая драма с неожиданными сюжетными поворотами: Марина Федункив в роли простой русской бабы, ищущей большой и чистой, смотрит “Поле чудес” в бигуди и халате, ждет в гости подруг и потенциальных женихов. В течение пары минут эта завязка в духе “Москва слезам не верит” оборачивается вероломным предательством и неожиданным БДСМ-поворотом с мужским стриптизом.

Как говорит Сергей Жуков клип с рефреном «Почему у женщин все сложно», основан «на реальных фантазиях», и наглядно иллюстрирует тезисы про 45 лет и ягодки, и чертей в тихом омуте.

Лучше всех происходящее на экране охарактеризовал сам Жуков, заочно присудив клипу номинацию "Как они вообще на такое согласились?”.

В клипе снялись Сергей Жуков, Марина Федункив, Михаил Галустян, Стас Костюшкин, Аскольд Запашный, Тарзан, Максим Киселев, Женя Искандарова, Анна Асташкина.

Режиссером клипа стала Алина Верипя. Автор идеи - Сергей Жуков.