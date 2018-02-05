Участника «А'Студио» не пустили на Украину

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Сотрудники пограничной службы Украины не пустили на территорию страны одного из членов казахстанской музыкальной группы «А'Студио».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу погранслужбы.

Как отмечает ведомство, инцидент произошел в аэропорту Киева. Внимание пограничников привлек мужчина во время оформления пассажиров рейса Фарнборо — Киев. В ходе проверки сотрудники госпогранслужбы выяснили, что мужчина является российским композитором и членом поп-группы «А'Студио». По данным ведомства, он якобы посещал с гастролями Крым в 2016 году. При этом имя мужчины в сообщении не указывается.

А-Студио
А-Студио

«Сейчас российскому артисту запрещен въезд на Украину сроком на три года, через границу он не пропущен и отправлен рейсом в Алма-Ату», — отметили в погранслужбе.

PR-менеджер «А'Студио» Виктория Нуриева заявила РБК, что группа «не дает комментариев» в связи с информацией о недопуске одного из участников на территорию Украины.

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