«А-Студио» выпустила неоднозначную песню «Дискотека»

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Группа «A'Studio» выпустила новую песню «Дискотека» (слушать песню).

Песню сочинили совместно Байгали Серкебаев и Илья Зудин. Премьеру песни провели на онлайн-фестивале «Жара», который когда-то покажут на Первом канале.

«Гулкий бит на первую долю, диско, песня про феромоны и зависание мыслей... Да, так получилось у Байгали и Ильи Зудина. Кажется, группа не совсем понимает, в какую сторону идти. Эти все фанки-кайфушки вообще не считывает современная аудитория, а идти в сторону прямолинейного Марлоу им явно не хочется. Завис», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.

А-Студио
А-Студио

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