«А-Студио» выпустила неоднозначную песню «Дискотека»

Короткая подпись к снимку открывает имя новорожденного: «Adam 21/01/21». Adam 21/01/21 Это уже второй ребенок для Кети, у нее есть также 5-летняя дочь Оливия, рожденная в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Нынешний супруг Кети Лев Деньгов также бизнесмен и дипломат.

Короткая подпись к снимку открывает имя новорожденного: «Adam 21/01/21». Adam 21/01/21 Это уже второй ребенок для Кети, у нее есть также 5-летняя дочь Оливия, рожденная в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Нынешний супруг Кети Лев Деньгов также бизнесмен и дипломат.

У певицы и ее мужа – бизнесмена и дипломата Льва Деньгова – родился сын, сообщает «Стархит». Роды 34-летней артистки прошли в одном из лучших роддомов столицы. Сейчас певица и ее новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. Кети Топурия и Лев Деньгов О романе Кети Топурия и Льва Деньгова заговорили летом 2019 года, а 20 ноября 2020 года они сыграли свадьбу. Певица до последнего скрывала от всех свою беременность, рассекретив ее только в новом клипе группы «А-Студио». У певицы есть...

У певицы и ее мужа – бизнесмена и дипломата Льва Деньгова – родился сын, сообщает «Стархит». Роды 34-летней артистки прошли в одном из лучших роддомов столицы. Сейчас певица и ее новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. Кети Топурия и Лев Деньгов О романе Кети Топурия и Льва Деньгова заговорили летом 2019 года, а 20 ноября 2020 года они сыграли свадьбу. Певица до последнего скрывала от всех свою беременность, рассекретив ее только в новом клипе группы «А-Студио». У певицы есть...

Об этом сама Кети сообщила в социальных сетях, добавив, что церемония бракосочетания прошла 20 ноября. Кети Топурия и Лев Деньгов Лев Леонидович Деньгов (имя при рождении — Павел Юрьевич Гузбанд) родился в Минске 6 июня 1984 года, советник Государственного секретаря Союзного государства Рапоты Г. А., действующий советник главы Чеченской Республики Кадырова Р. А., Председатель правления Российско-Ливийского торгового дома. Напомним, что Кети сейчас беременна, точный срок неизвестен....

Об этом сама Кети сообщила в социальных сетях, добавив, что церемония бракосочетания прошла 20 ноября. Кети Топурия и Лев Деньгов Лев Леонидович Деньгов (имя при рождении — Павел Юрьевич Гузбанд) родился в Минске 6 июня 1984 года, советник Государственного секретаря Союзного государства Рапоты Г. А., действующий советник главы Чеченской Республики Кадырова Р. А., Председатель правления Российско-Ливийского торгового дома. Напомним, что Кети сейчас беременна, точный срок неизвестен....

Группа «А-Студио» представила новый клип «Се ля ви», в котором впервые Кети Топурия предстала беременной, хотя ранее скрывала этот факт (смотреть клип).