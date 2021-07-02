«А-Студио» выпустила неоднозначную песню «Дискотека»

Песню сочинили совместно Байгали Серкебаев и Илья Зудин. Премьеру песни провели на онлайн-фестивале «Жара», который когда-то покажут на Первом канале.
«Гулкий бит на первую долю, диско, песня про феромоны и зависание мыслей... Да, так получилось у Байгали и Ильи Зудина. Кажется, группа не совсем понимает, в какую сторону идти. Эти все фанки-кайфушки вообще не считывает современная аудитория, а идти в сторону прямолинейного Марлоу им явно не хочется. Завис», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.
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