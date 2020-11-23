Кети Топурия вышла замуж

Об этом сама Кети сообщила в социальных сетях, добавив, что церемония бракосочетания прошла 20 ноября.



Кети Топурия и Лев Деньгов

Лев Леонидович Деньгов (имя при рождении — Павел Юрьевич Гузбанд) родился в Минске 6 июня 1984 года, советник Государственного секретаря Союзного государства Рапоты Г. А., действующий советник главы Чеченской Республики Кадырова Р. А., Председатель правления Российско-Ливийского торгового дома.

Напомним, что Кети сейчас беременна, точный срок неизвестен.

Ранее Лев Деньгов был дважды женат, и расставался с обеими женами, когда дети не успевали пойти в детский сад. В начале своей карьеры он пел в минской поп-группе.