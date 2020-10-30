Кети Топурия показала свою беременность в клипе «Се ля ви»

Клип снят режиссером Евгением Курицыным. Кети Топурия предстает беременной на фоне скал.

«Песня «Се ля ви» много значит для меня. Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я? Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип«Вот она любовь», который остался для меня приятной видео-памятью. И я рада, что в клипе «Се ля ви» вновь запечатлелось моё трепетное и счастливое состояние. Всё вышло очень гармонично. В одежде мы использовали мою любимую цветовую гамму, которая сейчас очень актуальна. Я искренне надеюсь, что это важная для нас работа тронет сердца многих людей», - говорит Кети Топурия.



Кадр клипа

Съемки ролика проходили в России, в местечке Кондуки в Тульской области.

«Нам не пришлось лететь в Америку, чтобы найти подходящее место для съёмок, натура нашлась в Тульской области. Это необычное место называется Кондуки, а выглядит оно очень экзотично, напоминая американский каньон. Нам повезло с погодой, мы застали последние тёплые осенние деньки, и кроме ветра с пылью и шума электрогенераторов нам ничего не мешало. Весь клип мы сняли за один световой день, а через 10 дней видео было готово», - рассказывает Владимир Миклошич.

Авторы песни - Гига Квенетадзе и Ольга Серябкина. Над продакшеном вместе с Байгали Серкебаевым работал молодой талантливый музыкант M’Dee, создавший красивый и запоминающийся инструментальный рефрен для песни. Саунд-продюсером выступил британский звукорежиссёр Грег Уолш, с которым группа A’Studio выпускала альбомы«Нелюбимая», «Грешная страсть» и другие.

Трек «Се ля ви» является первым синглом нового альбома, выход которого планируется у группы в скором времени.

Напомним, что отец ребенка - бизнесмен и дипломат Лев Деньгов (настоящее имя - Павел Гузбанд). Он из Белоруссии, в молодости занимался шоу-бизнесом в Минске и даже пел в бойз-бенде. Сейчас он - глава группы по внутриливийскому урегулированию, председатель совета «Российско-ливийского торгового дома». Его бизнес связан с экспортом бананов и компанией Vigorous Alliance, некоторые наблюдатели называют его наркоторговцем.

Сама Кетаван Топурия до этого встречалась с открытым наркоманом Гуфом, а ее отец - коронованный грузинский вор в законе Андро Топурия, он умер на зоне от передозировки наркотиков.