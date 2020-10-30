Кети Топурия показала свою беременность в клипе «Се ля ви»

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Группа «А-Студио» представила новый клип «Се ля ви», в котором впервые Кети Топурия предстала беременной, хотя ранее скрывала этот факт (смотреть клип).

Клип снят режиссером Евгением Курицыным. Кети Топурия предстает беременной на фоне скал.

«Песня «Се ля ви» много значит для меня. Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я? Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип«Вот она любовь», который остался для меня приятной видео-памятью. И я рада, что в клипе «Се ля ви» вновь запечатлелось моё трепетное и счастливое состояние. Всё вышло очень гармонично. В одежде мы использовали мою любимую цветовую гамму, которая сейчас очень актуальна. Я искренне надеюсь, что это важная для нас работа тронет сердца многих людей», - говорит Кети Топурия.

Кадр клипа
Кадр клипа

Съемки ролика проходили в России, в местечке Кондуки в Тульской области.

«Нам не пришлось лететь в Америку, чтобы найти подходящее место для съёмок, натура нашлась в Тульской области. Это необычное место называется Кондуки, а выглядит оно очень экзотично, напоминая американский каньон. Нам повезло с погодой, мы застали последние тёплые осенние деньки, и кроме ветра с пылью и шума электрогенераторов нам ничего не мешало. Весь клип мы сняли за один световой день, а через 10 дней видео было готово», - рассказывает Владимир Миклошич.

Авторы песни - Гига Квенетадзе и Ольга Серябкина. Над продакшеном вместе с Байгали Серкебаевым работал молодой талантливый музыкант M’Dee, создавший красивый и запоминающийся инструментальный рефрен для песни. Саунд-продюсером выступил британский звукорежиссёр Грег Уолш, с которым группа A’Studio выпускала альбомы«Нелюбимая», «Грешная страсть» и другие.

Трек «Се ля ви» является первым синглом нового альбома, выход которого планируется у группы в скором времени.

Напомним, что отец ребенка - бизнесмен и дипломат Лев Деньгов (настоящее имя - Павел Гузбанд). Он из Белоруссии, в молодости занимался шоу-бизнесом в Минске и даже пел в бойз-бенде. Сейчас он - глава группы по внутриливийскому урегулированию, председатель совета «Российско-ливийского торгового дома». Его бизнес связан с экспортом бананов и компанией Vigorous Alliance, некоторые наблюдатели называют его наркоторговцем.

Сама Кетаван Топурия до этого встречалась с открытым наркоманом Гуфом, а ее отец - коронованный грузинский вор в законе Андро Топурия, он умер на зоне от передозировки наркотиков.

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