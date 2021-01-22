Кети Топурия снова стала мамой

У певицы и ее мужа – бизнесмена и дипломата Льва Деньгова – родился сын, сообщает «Стархит».

Роды 34-летней артистки прошли в одном из лучших роддомов столицы. Сейчас певица и ее новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.



Кети Топурия и Лев Деньгов

О романе Кети Топурия и Льва Деньгова заговорили летом 2019 года, а 20 ноября 2020 года они сыграли свадьбу. Певица до последнего скрывала от всех свою беременность, рассекретив ее только в новом клипе группы «А-Студио». У певицы есть также 5-летняя дочь Оливия, родившаяся в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.