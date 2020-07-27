Группа A’Studio выступила против существования зоопарков

Сценарий мультфильма написал Байгали Серкебаев. Его идею перенесли на экран итальянские аниматоры Denny Saurio и Luca Battiato, нарисовав мультфильм в стиле “Yellow Submarine” группы The Beatles.
Байгали Серкебаев: «Сегодня кризис идеи зоопарка очевиден. Этот пережиток прошлого служит лишь для удовлетворения человеческого любопытства. Животные живут в неестественных условиях и в постоянном стрессе от проходящих мимо толп людей, ведущих зачастую себя хуже их. Считаю, что пришло время нам всем задуматься и вернуть животных в их естественную среду обитания».
Музыканты A’Studio надеются, что видео поспособствует привлечению внимания общественности к проблеме сохранения окружающей среды.
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