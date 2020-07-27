Группа A’Studio выступила против существования зоопарков

- Я прослушал несколько ваших старых записей в составе алма-атинской группы «РХН» (Русский, Хорват, Немец) — невероятные по качеству инструментовки, тем более для тех лет. И Андрей Мисин в ней был, собственно, русским, а вы - хорватом...

