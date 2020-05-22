«А-Студио» спела регги в 33-й день рождения

Идея создания композиции в стиле регги принадлежит основателю коллектива Байгали Серкебаеву и Владимиру Чиняеву, известному как ChinKong.

- Осенью 2019 года я заглянул на студию к Владимиру Чиняеву, - рассказывает Байгали на официальном сайте «А-Студио». – Мы попили чай и разговорились о том, что происходит сейчас в мире поп-музыки. «Музыки осталось мало», - как поется в песне Лени Агутина, констатировали мы. Благодаря современным технологиям запел уже каждый третий. Размышляя, куда двигаться и как не слиться с этой массой, Вова предложил: «А сделайте регги». Я подумал, а почему бы и нет?

После того, как был запрограмирован «бит а-ля Ace of Base с тремя аккордами», Байгали написал мелодию будущей песни и начал работать над стихами вместе с Алишером Егембердиевым.

- Прослушав мелодию припева, он вдруг изрёк: «Мы без одежды», - вспоминает Серкебаев. - Выпучив глаза, будучи шокированным дерзостью фразы, я тихо добавил в рифму: «Без малейшей надежды». Так появились первые строчки текста песни о двух влюбленных, тайно сбежавших от городской суеты на дикий остров своей любви.

Премьера трека состоялась на лейбле Warner Music Russia. Она была приурочена к 33-му дню рождения группы «А-Студио», пишет Intermedia.