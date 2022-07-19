A’Studio создаст мюзикл по своим песням

Для этого группа ищет талантливых артистов по всему СНГ. Главным критерием к кандидатам является наличие музыкальных, вокальных, хореографических и актерских данных.



Байгали Серкебаев

Принять участие в кастинге может любой желающий, запись открыта для всех. Со своей стороны A’Studio обещает, что мюзикл будет поставлен по самым лучшим практикам мирового уровня.







«Идея создания мюзикла на песни нашей группы A’Studio, написанных и исполненных за время её 35-летнего существования, возникла несколько лет назад. Все эти годы я с интересом изучал, наблюдал за постановками в мировых театрах в Лондоне и Америке, и наконец-то настало то время, когда мы можем реализовать нашу идею», — рассказал основатель и лидер группы A’Studio Байгали Серкебаев, выступающий в роли главного продюсера мюзикла.

Главной целью команды проекта является не только развитие жанра мюзикла, но и помощь молодым и талантливым артистам, которые смогут найти свой путь на большую сцену.