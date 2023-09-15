A’Studio пригласили в виртуальную реальность «Волос»

Визуальные эффекты созданы с использованием игрового движка Unreal Engine. Видео переносит зрителя в австралийскую пустыню, где в сочетании с эстетикой киберпанка воссоздаются удивительные природные ландшафты. Визуальные эффекты придают клипу свежий, уникальный и захватывающий стиль. A’Studio рвут все шаблоны и идут в ногу со временем, продолжая экспериментировать с использованием передовых технологий, чем удивляют старых фанатов и радуют новых.

«Сейчас рынок видеоклипов, на мой взгляд, переживает креативный кризис. Поэтому мы решили отойти от стандартного подхода и делать что-то новое и необычное – виртуальный клип на песню из нашего последнего альбома, а также лайв-перфомансы» — рассказывает Байгали Серкебаев.

Режиссёром этой работы стал Евгений Курицын, который сотрудничает с группой уже более 15 лет и всегда использует в своих работах новые технологии и инструменты. Сейчас группа работает над своими виртуальными аватарами, которые, возможно, предстанут перед зрителями в новых клипах.